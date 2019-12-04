Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
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Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Uşak'ta jandarma tarafından tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik dönemine ait 4 bin 595 adet tarihi sikke ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:23
Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

'ta tarafından tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ve Helenistik dönemine ait 4 bin 595 adet tarihi sikke ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi sikke satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sikkelerin Balıkesir'den, Uşak'a otomobille taşınacağı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler Uşak'ta araçtan indikten sonra yakalandı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 4 bin 595 adet tarihi sikke ele geçirildi.


Operasyonda, araçta bulunan B.Ö., B.C., G.B., B.Ç. ve O.Ç. isimli 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İHA
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