Uşak'ta TAMP toplantısı

09.10.2019 12:02

Uşak'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya TAMP ile ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, TAMP'ın amacının afet anında kimseyi uyarmaya ihtiyaç kalmadan görevini bilmesi ve yapmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Vali Funda Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile amacımız ulusal ve yerel düzey afet müdahale planlarında ana çözüm ortağı hizmet grupları sayısını arttırmaktır. Böylece planların daha detaylı bir şekilde uygulanması sağlanarak yerel yönetim ve ona ait kaynakların aktif kullanımı ile kriz yönetiminden bütünleşik afet risk yönetimine geçilmiş olacaktır. Uşak İl Afet Müdahale Planı, 26 yerel düzey hizmet grup operasyon planından oluşmaktadır. Ana çözüm ortaklarımızdan hizmet grup operasyon planlarının hazırlanması ve uygulanmasında kurum müdürü ve başkanı birinci derecede sorumludur."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Yıldırım ise daha fazla hayat kurtarma afet zararlarını azaltma ve kaynakları daha verimli kullanabilmek için TAMP'ın hazırlandığını ifade etti.

Toplantının sonunda afet anında acil toplanma alanları, barınma alanları, çadır kent alanları ve lojistik cep depolarındaki malzemeleri ve yeterliliği değerlendirildi.

Kaynak: AA