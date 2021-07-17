Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Uşak'ta kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.G. yönetimindeki 64 KC 984 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık