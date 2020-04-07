Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Arama sonucunda ruhsatsız av tüfeği, 7,19 gram kannabinoid, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 14,20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y, Y.Ü, S.A, A.Ö. ve S.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak: AA