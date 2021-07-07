Uşak'ta Süpermoto Heyecanı Başlıyor
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Uşak'ta Süpermoto Heyecanı Başlıyor

Uşak'ta Süpermoto Heyecanı Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Şampiyona'nın İlk Ayağı Uşak'ta KoşulacakTürkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen ve Uşak Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları bu hafta sonu başlıyor.

Şampiyona'nın İlk Ayağı Uşak'ta Koşulacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen ve Uşak Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları bu hafta sonu başlıyor.

Şampiyonada 4 ayaktan oluşacak yarışların 1. ayağı, 10 Temmuz Cumartesi Günü dünya standartlarında olan ve Türkiye'deki tek Süpermoto ve Karting pistinde yapılacak. Bin 115 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenecek olan yarışların yanı sıra; Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Road to MotoGp kapsamında olan Ohvale kupası da start alacak.

Uşak Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyon kapsamında Süpermoto dalında 5-45 yaş arası sporcular toplam altı kategoride yarışacak. Ohvale Kupası'nda ise 7-14 yaş arası ve 20 yaş büyükler kategorisi şeklinde iki farklı kategoride koşulacak.

Cumartesi günü saat 10. 00'da antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak olan yarış; Pazar günü ikişer etap halinde koşulacak. Pazar günü yapılacak yarışların ardından saat 17. 00'da gerçekleştirilecek kupa töreni ile organizasyon son bulacak.

Seyircilere açık olan yarışlar ücretsiz olarak izlenebilecek. Sporseverlerin yanı sıra yerel ve ulusal basının da büyük ilgi gösterdiği yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Uşak Belediyesi yarış organizasyonunu tamamladıktan sonra bu yıl ilk defa yaz okulunda motor sürüş eğitimleri vermeye başlayacak.

Kaynak: Habermetre

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