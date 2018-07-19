Uşak'ta Suç Örgütü Operasyonu

Uşak'ta çeşitli yöntemlerle haksız ekonomik çıkar sağladıkları iddia edilen 1'i kadın 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde piyasaya sahte para süren bazı kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek belirleyen polis ekipleri, zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerindeki aramada 5 bin 800 lira değerinde sahte para, 32 tarihi eser niteliğinde obje, Milli İstihbarat Teşkilatı (MiT) adına düzenlenmiş sahte tanıtım kartı, ruhsatsız tüfek, çok sayıda sahte cinsel içerikli krem, 8 dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları, aynı zamanda sahte tarihi eser imal ederek yüksek fiyatlara satmaya çalıştıkları, eczanelerden aldıkları ağrı kesici kremlerin üzerine cinsel içerikli ürün etiketi yapıştırarak sosyal medya hesapları üzerinden sattıkları, İstanbul'dan getirdikleri sahte paraları Uşak'ta piyasaya sürdükleri, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak sahte belgeler düzenledikleri, bu belgelerle bazı zanık yakınlarından çıkar sağladıkları iddia edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.