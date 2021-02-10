Uşak'ta su kuyusuna düşen inek vinçle çıkartıldı
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Uşak'ta su kuyusuna düşen inek vinçle çıkartıldı

10.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:06
Uşak'ta su kuyusuna düşen inek vinçle çıkartıldı

Uşak'ın Eşme ilçesinde su kuyusuna düşen inek kepçe ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde su kuyusuna düşen inek kepçe ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Çaykışla köyünde yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inek düştüğünü fark eden köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kuyuya düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılamayınca olay yerine vinç ve kepçe getirildi.

Kepçe ve vince bağlanan halatlar yardımıyla su kuyusundan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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