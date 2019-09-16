Uşak'ta 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' açılışı yapılacak

16.09.2019 15:18

Uşak Üniversitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" açılışı yarın yapılacak.



Açılışın Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı kaydedildi. Yarın gerçekleştirilecek açılış programına protokol üyelerinin de katılacağı öğrenildi. Proje ile genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmeleri hedefleniyor. - UŞAK

Kaynak: İHA