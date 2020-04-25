Uşak'ta sosyal mesafeli pide kuyruğu Uşak'ta sosyal mesafeli pide kuyruğuUŞAK'ta bir fırın sahibi, Ramazan pidesi almak isteyenlerin oluşturacağı izdihamı önlemek için fırının zeminine 1'er metre mesafeli durmalarını sağlayan etiketler koydu.

Uşak'ta sosyal mesafeli pide kuyruğu

UŞAK'ta bir fırın sahibi, Ramazan pidesi almak isteyenlerin oluşturacağı izdihamı önlemek için fırının zeminine 1'er metre mesafeli durmalarını sağlayan etiketler koydu. Ayrıca giriş kapısına dezenfektan ve eldiven konulan işletmenin kapısında duran bir personel, vatandaşları sırayla içeriye alarak satış yaptı.

Kemalöz Mahallesi Şeref Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırını işletmecisi, koronavirüs sebebiyle önlemlerini aldı. Ramazan pidesi almak isteyenlerin oluşturacağı izdihamı önlemek için fırının zeminine, 1'er metre mesafeli duran, ayak şeklinde etiketler yapıştırdı. Ayrıca giriş kapısına dezenfektan ve eldiven bırakıldı. İşletme personelinin biri ise kapıda bekleyip, vatandaşları sırayla içeriye alarak satışın gerçekleşmesini sağladı. Uygulamadan memnun olduğunu belirten müşterilerden Ali Koçyiğit, "Güzel bir uygulama. Bütün fırıncılara tavsiye ediyoruz. 1'er metre mesafe, burada işaretlerle belirtilmiş. Herkes etiketin üstünde bekliyor. Sosyal mesafe kuralına uyuyor" dedi. Koronavirüsün Ramazan satışlarını etkilediğini belirten işletme sahibi Yaşar Kebapçı, "Virüsten dolayı biraz etkilendik ama biz yine müşterilerimize mesafeyi korumamız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İçeri maskesiz almıyoruz, maskesiz olan arkadaşlara içeride kendimiz maskede veriyoruz. Bu konuda titiziz" dedi.

Kaynak: DHA