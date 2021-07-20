Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
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Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Güncel

Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı Uşaklı vatandaşlar kurban bayramı namazı için camilere akın etti.

Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

UŞAK - Uşaklı vatandaşlar kurban bayramı namazı için camilere akın etti. Uşak'ta en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami'sinde korona virüs tedbirlerine uyularak sosyal mesafeli namaz kılındı.

Uşak'ta vatandaşlar, kurban bayramı dolayısıyla Kent'in en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami'sine akın etti. Günün erken saatlerinde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine verilen vaazı dinledi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle camide de en üst seviyede tedbirler alındı. Sosyal mesafeye uyarak saf tutan cemaat, saat 06.27'de başlayan bayram namazının kılınmasının ardından, birbirleriyle bayramlaştı.

Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı
Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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