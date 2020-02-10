Uşak'ta sokakta kadın cesedi bulundu
Uşak'ta sokakta kadın cesedi bulundu.
Uşak'ta sokakta kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'ta kadın cesedi gören vatandaşlar polisi aradı.
Olay yerine giden polis ekipleri, cesedin Gülay Öztürk'e (62) ait olduğunu belirledi.
Öztürk'ün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ekiplerin, Öztürk'ün yüksekten düşmüş olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.