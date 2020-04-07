Uşak'ta sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı İçişleri Bakanlığının sokak hayvanlarına yönelik genelgesi kapsamında Uşak'ta sokak hayvanlarına yiyecek verildi.

İçişleri Bakanlığının sokak hayvanlarına yönelik genelgesi kapsamında Uşak'ta sokak hayvanlarına yiyecek verildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve hayvanseverler, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sokak hayvanlarını besledi. Çalışmanın düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık "Amacımız yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren tüm canlıları korumaktır. İl genelinde planlamamızı yaptık, ekiplerimiz düzenli olarak sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yapacak. Bu dünya hepimizin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA