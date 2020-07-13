Uşak'ta sokak hayvanlarına destek Uşak'ta, geri dönüşümden elde edilecek gelirle sokak hayvanlarına mama desteği sağlanacak.

Uşak'ta, geri dönüşümden elde edilecek gelirle sokak hayvanlarına mama desteği sağlanacak.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup çevre gönüllüsü ile belediye ekipleri, Karaağaç Mesire Alanı'nda çöp toplama etkinliği düzenledi.

Mesire alanı ve çevresinde yaklaşık 30 vatandaşın da katılımıyla plastik, cam ve metal atıklarından oluşan 125 poşet çöp toplandı.

Toplanan çöplerin geri dönüşüme gönderilecek, elde edilen gelirle de sokak hayvanlarına mama desteği sağlanmış olacak.

Etkinliğe, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Demir ve Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA