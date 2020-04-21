Uşak'ta sokak hayvanları unutulmadı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Uşak, Güncel

Uşak'ta sokak hayvanları unutulmadı

Uşak'ta korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için gönüllü hayvanseverler tarafından mama dağıtımı yapıldı.

21.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:03
Uşak'ta sokak hayvanları unutulmadı

Uşak'ta korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için gönüllü hayvanseverler tarafından mama dağıtımı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve gönüllü hayvanseverler, virüs salgınından dolayı yeterli beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı. Bu kapsamda bir araya gelen ekipler kentin pek çok noktasındaki hayvan kulübelerine ve sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

"Kendi üzerimize düşeni yapmalıyız"

Korona virüsten dolayı insanların dışarı çıkamama durumunun hayvanları etkilediğini belirten Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, "Biliyorsunuz bu Covid-19 süresi içerisinde bir çok restorant, kafe kapalı. Bir çok esnafımız kapatmak zorunda kaldılar. Bu durum aynı zamanda sokak hayvanları içinde bir felakete sebebiyet verdi. Çünkü onlar aç, biz Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği olarak elimizden geldiğince sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Fakat bu süreçte gıda akımını sağlayamadığımızdan dolayı kuru mamayla beslemek zorunda kalıyoruz. Sağolsunlar kurumlarımız bu konuda çok duyarlı davrandılar. Sayın bakanım bu konuda bir genelge çıkarttı ve kurumlar üstüne düşeni yapmaya çalışıyorlar. Fakat sadece kurumlarla bu işi çözebilmemiz imkansız. O yüzden de biz sosyal sorumluluk olarak kendi üstümüze düşeni yapmak zorundayız" dedi.

"Sizden destek bekliyoruz"

Vatandaşların duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Avcu, "Aslında yapılacak çok fazla bir şey değil, evinizde artan gıdalarınızı dışarıya bırakmanız şehir merkezindeki hayvanlar için yeterli olabilir fakat sadece şehir merkezinde değil aynı zamanda kırsalda da çok fazla cana sahibiz. O yüzden de sizden yardım istiyoruz, sizden destek bekliyoruz. Biz dağıtmaya hazırız, biz her gün dağıtıma çıkabiliriz sadece bize mama desteğinde bulunmanız sokak canlılarının da bu dönemi sorunsuz atlatması için yeterli olacaktır" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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