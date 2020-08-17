Uşak'ta "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracı" faaliyete başladı
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Uşak'ta "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracı" faaliyete başladı

Uşak Belediyesince yaralanan sokak hayvanlarına hızlı müdahale etmek amacıyla hayata geçirilen "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracı" faaliyete başladı.

Uşak'ta
17.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:57

Uşak Belediyesince yaralanan sokak hayvanlarına hızlı müdahale etmek amacıyla hayata geçirilen "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracı" faaliyete başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaralanan sokak hayvanlarına müdahaleyi hızlandırmak ve hijyenik bir ortamda tedavilerini gerçekleştirmek adına hayata geçirilen "Sokak Hayvanları Müdahale Aracı" hizmete başladı.

Yaralanan hayvanlara müdahale için özel olarak dizayn edilen ve birçok donanıma sahip "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Aracı" ile yaralanan sokak hayvanlarının tedavisine başlanma süresinin de kısaltılması planlanıyor.

Öte yandan gelen ihbara göre veteriner hekimlerin de görev alacağı araç için vatandaşların "153"ü arayarak iletişime geçebileceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın çalışmaları sonucu böyle bir aracı oluşturduklarını belirtti.

Aydın, "Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir şekilde taşınması ve müdahalenin daha etkin olması adına artık bu aracımızı kullanıyoruz. Yaralı ve sakat canlılarımızı bu aracımızla barınağımıza getirip, burada gerekli müdahalemizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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