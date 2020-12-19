Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakıma alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan çiftten kadın yaşamını yitirdi, kocası yoğun bakıma alındı.

Karaahmetli köyünde ikamet eden Osman İşsenin (62) ve eşi Candan İşsenin (59), komşuları tarafından evlerinde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği kaydedilen İşsenin çifti, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Candan İşsenin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Osman İşsenin'in de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık