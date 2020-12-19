Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

19.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:18
Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Uşak'ta bir evde soba zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan karı-kocadan, kadın hayatını kaybederken koca yoğun bakıma alındı.

Uşak'ta bir evde soba zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan karı-kocadan, kadın hayatını kaybederken koca yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karaahmetli Köy'ünde meydana geldi. İddialara göre Osman İşsenin (62) ve karısı Candan İşsenin (59) komşuları tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadaki gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftten Candan İşsenin kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Osman İşsenin'in ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Neymar Fatih Terim Ali Şansalan Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Yangın Samsun Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 20:18:37. #1.14#
title