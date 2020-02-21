Uşak'ta sızdıran göletten su tahliyesi devam ediyor
Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Göleti'nde dün görülen su sızıntısı sonrası göletteki suyun boşaltılması için çalışma yürütülüyor.
Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Göleti'nde dün görülen su sızıntısı sonrası göletteki suyun boşaltılması için çalışma yürütülüyor.
Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan gölette gövde dolgusundan su çıkışı görülmesi ve iki köyün tedbir amaçlı tahliyesinin ardından bölgeye giriş çıkışlara izin verilmiyor.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ile kaymakamlık, belediye, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede yakınlarının evine taşınan vatandaşların bekleyişi sürüyor.
Göletten büyük kapasiteli pompalarla yürütülen tahliye çalışmasında su seviyesinin 10 metreye kadar düşürülmesi hedefleniyor.
Öte yandan, baraj setinin üzerinden geçen yolun bir kısmının çöktüğü görülüyor.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Dün sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunda su çıkışı gözlemlenmesi sonrası DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alınmış dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köyleri tedbiren tahliye edilmişti.