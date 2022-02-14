Uşak'ta sis etkili oluyor - Haberler
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Uşak'ta sis etkili oluyor

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta sis etkili oluyor

Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

ANKARA (AA) - Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sis, Uşak- Ankara ve Uşak- İzmir kara yolunda görüş mesafesini azalttı.

Bazı noktalarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sis, kent merkezinde de etkisini gösterdi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ankara, İzmir, Uşak, Güncel, Haberler

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