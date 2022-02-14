Uşak'ta sis etkili oluyor

ANKARA (AA) - Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sis, Uşak- Ankara ve Uşak- İzmir kara yolunda görüş mesafesini azalttı.

Bazı noktalarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sis, kent merkezinde de etkisini gösterdi.