Uşak'ta sineklerle mücadele için dereye 100 bin kurbağa yavrusu bırakıldı
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Uşak'ta sineklerle mücadele için dereye 100 bin kurbağa yavrusu bırakıldı

Uşak'ın Karahallı ilçesindeki bir dereye sinek sorununu çözmek için 100 bin kurbağa yavrusu bırakıldı.

Uşak'ta sineklerle mücadele için dereye 100 bin kurbağa yavrusu bırakıldı
30.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:12

Uşak'ın Karahallı ilçesindeki bir dereye sinek sorununu çözmek için 100 bin kurbağa yavrusu bırakıldı.

Vali Funda Kocabıyık'ın da katılımıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yavru kurbağalar, ilçedeki tarihi Clandras Köprüsü ve mesire alanındaki dereye bırakıldı.

Kocabıyık, kurbağaların bırakılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Uşak'ın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Clandras Köprüsü ve mesire alanında uzun yıllardır sinek sorunu yaşandığını belirtti.

Bölgedeki kurbağa popülasyonunun artırılması için çalışma yapıldığını belirten Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımız tarafından 100 bin kurbağa yavrusu temin edildi. Geçtiğimiz aylarda sinek sorununu ortadan kaldırmak için bölgedeki kurbağa popülasyonunun artırılması yönünde çalışma yapılması talimatını vermiştim. Kaymakamlığımız da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden 100 bin kurbağa yavrusu temin etti. Bugün kurbağa yavrularını dere boyunca 5 kilometre uzunluğundaki alana bıraktık. Kısa süre içinde bölgedeki sinek sorununun çözüleceğini ümit ediyorum. Kentimize ve turizmimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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