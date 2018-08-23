Uşak'ta Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Eşme Pazar Yeri yakınlarındaki Seher Büfe'ye akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden yeşil renkli bir otomobille uzaklaştı. Yaralılar ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hasan Çetin yaşamını yitirdi. Coşkun ve Yavaşça ise ilk tedavilerinin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganların olayda kullandığı iddia edilen yeşil renkli otomobil bir süre sonra Eşme Galericiler Sitesi yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.