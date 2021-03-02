Uşak'ta silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
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Uşak'ta silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

02.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:48
Uşak'ta silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

Uşak'ta dün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta dün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özdemir Mahallesi'nde dün gece E.H. ve M.Ç. ile arasında çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Cengiz Keler (49), kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Sokak'ta dün gece saatlerinde E.H, M.Ç. ve Cengiz Keler arasında tartışma çıkmış, M.Ç. yanında bulunan tabancayla Keler'i yaralamıştı. Keler, olay yerine gelen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, E.H. ve M.Ç. ise bir süre sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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