Uşak'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Osman Türkmen (29) ve Akın Dinç (35) arasında Kurtuluş Mahallesi Güney Sokak'ta kavga çıktı.
Kavga sırasında kullanılan av tüfeğinin saçmaları yoldan geçen Yemliha Dinç'e (41) isabet etti.
Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dinç'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin, kavgaya karışan Osman Türkmen'i gözaltına aldığı bildirildi.