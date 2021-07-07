Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta 3 Afganistan uyruklu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta 3 Afganistan uyruklu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köme Mahallesi Yücelti Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Afganistan uyruklu K.H. (25), A.H. (44) ve A.B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla K.H. ve A.H'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan K.H. ve A.H'yi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

A.H. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.H'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
ABD'nin bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'nin bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 00:52:07. #1.15#

title