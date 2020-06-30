Uşak'ta silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti Uşak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan restoran işletmecisi öldü.

Uşak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan restoran işletmecisi öldü.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz (37) ile gece saatlerinde restorana gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, zanlıların otomobille kent merkezinde bir adrese geleceğini tespit etti.

Otomobili takibe alan polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli aracı terk edip kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı.

Şüpheliler Ü.Y, İ.K. ve G.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA