Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Uşak'ta, silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 9 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve mermi ile 4 el telsizi, 4 masa telsizi ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Öte yandan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Gece Kartalları olarak anılan bekçilerin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı
Gece Kartalları olarak anılan bekçilerin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 19:44:15. #1.15#

title