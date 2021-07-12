Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Uşak'ta, silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Uşak'ta, silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 9 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve mermi ile 4 el telsizi, 4 masa telsizi ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Öte yandan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık