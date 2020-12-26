Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor
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Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor

26.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:24

Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler, ara verilmeden devam ediyor.

Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor

UŞAK - Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler, ara verilmeden devam ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmemesi adına kentin bir çok yerinde denetim noktası oluşturdu. Bu kapsamda polis ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park Meydanı'nda yaya ve araçlara yönelik uygulamalar yaptı. Vatandaşlara gerekli izin belgesi ve genel bilgi sistemi sorguları yapıldı. Ekipler, izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken yapılan bu denetimlerin kısıtlama boyunca devam edeceği öğrenildi.

Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor
Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor
Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor
Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor
Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor
Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor
Uşak'ta sıkı denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 21:24:39. #1.15#
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