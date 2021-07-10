Uşak'ta seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyonet yandı
Uşak'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Uşak'tan Manisa istikametine ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 18 AD 010 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık