Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldiBanaz-Hocalar kara yolu üzerinde Kavacık Köyü yakınlarında Ramazan Deniz'in kullandığı 07 ACL 014 plakalı otomobil, seyir halinde yanmaya başladı.

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BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

Banaz-Hocalar kara yolu üzerinde Kavacık Köyü yakınlarında Ramazan Deniz'in kullandığı 07 ACL 014 plakalı otomobil, seyir halinde yanmaya başladı.

Olay yerine gelen Banaz Belediye İtfaiyesi, yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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