Uşak'ta seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ın Ulubey ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Hasköy yakınlarında seyreden Hüseyin Yıldırım yönetimindeki 64 HD 402 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Otomobili güvenli bir noktada durduran Yıldırım, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık