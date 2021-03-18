Uşak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
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Uşak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

18.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:39
Uşak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Uşak'ta seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobilde hasar oluştu.

Uşak'ta seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Turgut (31) yönetimindeki 64 KA 714 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde seyrederken motor bölümünden alev aldı.

Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, otomobilin ön bölümünde zarara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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