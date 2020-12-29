Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı
29.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:10
Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Uşak istikametine giden Nejdet S. idaresindeki 06 AP 108 plakalı kamyonetin açılan kapağı Banaz Belediyesi kavşağından yaya olarak karşıya geçmeye çalışan İlhan Bacak'ın kafasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlhan Bacak hastaneye kaldırılırken Nejdet S, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal