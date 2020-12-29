Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı

29.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:10

Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Uşak istikametine giden Nejdet S. idaresindeki 06 AP 108 plakalı kamyonetin açılan kapağı Banaz Belediyesi kavşağından yaya olarak karşıya geçmeye çalışan İlhan Bacak'ın kafasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlhan Bacak hastaneye kaldırılırken Nejdet S, gözaltına alındı.

Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı
Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı
Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı
Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Domagoj Vida Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Silah Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 1 kişi yaralandı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 19:11:00. #1.15#
title