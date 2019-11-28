28.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:18

Uşak'ta semt pazarlarının gözdesi 'Karnabahar' ve 'Lahana' oldu

Tezgahlardaki fiyatlar bazı vatandaşları memnun ederken bazıları yüksek buldu

UŞAK - Uşak'taki semt pazarlarında fiyatlar kimi vatandaşa göre uygunken kimi vatandaşın ise bütçesini zorladı. Öte yandan, pazar esnafı fiyatların geçtiğimiz senelere göre uygun olduğunu belirtirken, pazarda en çok satılan ürünlerin başında ise karnabahar ile lahananın geldiğini öğrenildi.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte kış sebze ve meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Uşak'ta kurulan kapalı bir semt pazarında fiyatlar bazı vatandaşlara uygun gelirken bazı vatandaşların ise cebini yaktı. Pazar esnafı ise fiyatların kış mevsimi olmasına rağmen geçtiğimiz senelere göre uygun olduğunu belirtti. Pazarda tüketicilerin en çok satın aldıkları ürünler ise fiyatı 2,5 - 3 TL arasında değişen karnabahar ve lahana oldu.

Fiyatların kendi bütçesine göre uygun olduğunu belirten Dursun Ekrem isimli vatandaş, "Sebzeler sezona göre uygun. Fiyatlar üreticiye göre uygun fakat tüketiciye göre pahalı. Gelirler düşük, vatandaşın alım gücü yok. Yani üretici memnun değil, satan memnun değil, alan memnun değil" diye konuştu.

Ürünlerin satışını geçtiğimiz yıllara göre daha uzun zaman içerisinde yaptığını bildiren pazarcı esnafı Tuncay Darçın, "Biz fiyatlardan pek memnun olmasak da satmaya çalışıyoruz. Fiyatlar normal. Vatandaşın da alım gücü hakikaten dar. Şu sıralar ekonomik zorluklardan geçiyor Türkiye. Fiyatlarımız genelde aynı pek bir değişme olmuyor" dedi.

"Nakliye masrafı bel büküyor"

Pazar esnafı Erol Büyükyörük sebze ve meyvelerin kolayca pazara gelmediğini belirterek maliyetlerin ağır olduğundan ve asıl sorunun nakliye masrafının çok olmasından kaynaklandığını aktardı.

Buna göre semt pazarında patates ve soğan 2 lira 50 kuruş ile 3 lira arasında alıcı bulurken domates ise3 lira ile 3 lira 50 kuruş arasında satıldı. Karnabahar ile lahana 3 liradan alıcı bularak pazarın gözdesi olurken meyvelerden portakal 3 lira ve nar 5 liradan alıcısını buldu. 4 lira ile 5 lira arasında fiyatı değişen ıspanak ise vatandaşın cebini yaktı. Kış sebzelerinin en çok tercih edileni havuç ise 3 liradan satıldı.

Kaynak: İHA