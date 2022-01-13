Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 15 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 15 kilo esrar ele geçirildi

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 15 kilo esrar ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta polis ekibince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında 15 kilo 190 gram esrar bulundu.

UŞAK (AA) - Uşak'ta polis ekibince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında 15 kilo 190 gram esrar bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, bagaj bölümünde çuvalların içerisinde 15 kilo 190 gram esrar bulundu.

Çuvalların sahibi olduğu öne sürülen yolculardan A.T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 15 kilo esrar ele geçirildi

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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