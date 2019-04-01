Uşak'ta, Seçimin Kazananı Ak Parti

UŞAK Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Çakın seçildi. AK Parti, 2014 seçimlerine göre, 1 ilçede daha belediyeyi kazanıp, 5 ilçeden 4'ünde başkan çıkardı.

Uşak'ta, AK Parti'nin Belediye Başkanı adayı Mehmet Çakın, kesin olmayan sonuçlara göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazandı. AK Parti'li mevcut başkan Nurullah Cahan'ın yerine aday gösterilen Çakın'ın en yakın rakibi ise İYİ Parti'nin adayı Muhammet Gür oldu. MHP'nin Uşak Belediye Başkanı adayı Muhammet Fatih Erdoğan ise 3'üncü sırada yer aldı. AK Parti, 2014 seçimlerine göre, 1 ilçede daha belediyeyi kazanıp, 5 ilçeden 4'ünde başkan çıkardı. CHP ise 2014'te kazandığı 2 belediye başkanlığından Ulubey'i, AK Parti'ye kaybedince kazandığı belediye sayısı 1'e düştü. Ulubey Belediye Başkanı CHP'li Ali Rıza Ada'nın 2014'te aldığı oy oranının düştüğü görüldü. Ulubey Belediye Başkanlığı'nı, bu seçimde AK Parti'nin adayı Veli Koçlu kazandı. CHP ise tek belediyesini, Sivaslı ilçesinde Hürrüyet Şafak ile kazandı. MHP, bu seçimde de yine merkez ve ilçelerden belediye başkanlığı kazanamadı.

- Uşak

Kaynak: DHA