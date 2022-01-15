Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda meydana gelen kazada İbrahim Y. (67) idaresindeki 35 KGT 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu ve şarampole düştü.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Esma Y (66) Uşak İtfaiyesi ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri