Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda meydana gelen kazada İbrahim Y. (67) idaresindeki 35 KGT 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu ve şarampole düştü.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Esma Y (66) Uşak İtfaiyesi ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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