Uşak'ta Şap Karantinası
Banaz ilçesine bağlı bir köyde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı.
Banaz ilçesine bağlı bir köyde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gürlek köyündeki bir çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlarda şap vakasına rastlandı.
Giriş çıkışların kontrol altına alındığı köyde aşılama çalışmasına başlanırken çevre köylerde yapılan incelemede hastalığa rastlanmadı.
Bölgedeki hayvan pazarlarının kapatılmasına gerek görülmediği ancak pazarlara hayvan girişlerinin kontrollü olarak sağlanacağı ifade edildi.
Kurban Bayramı'na kadar bölgenin hastalıktan arındırılmasının hedeflendiği kaydedildi.