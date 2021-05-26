Uşak'ta saksılara ekilmiş 36 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Uşak'ta saksılara ekilmiş 36 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ta saksılara ekilmiş 36 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda saksılara ekilmiş 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda saksılara ekilmiş 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Atatürk Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, evdeki R.D. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, evin balkonunda saksıların içerisine ekilmiş 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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