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Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

Uşak'ta sahte altın bileklik ve bileziklerle kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta sahte altın bileklik ve bileziklerle kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kentteki 4 kuyumcunun, dükkanlarına gelen kişiler tarafından sahte bileklik ve bilezik satılarak dolandırıldıkları ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden M.B. ve B.K, İsmet Paşa Caddesi'nde yakalandı.

Otomobille kaçtıkları belirlenen A.G. ve C.K. ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde saklandıkları evde gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde zanlıların Kütahya'nın Gediz ilçesinde de aynı yöntemle 3 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uşak, Güncel, Haberler

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