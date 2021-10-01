Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta, sahte altınla kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

SİVASLI, UŞAK (AA) - Uşak'ta, sahte altınla kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcuya sahte altın bileklik satıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden eşkal bilgisine ulaşan polis, zanlıların Sivaslı ilçesine gittiğini belirledi. Takibe alınan 4 şüpheli, Sivaslı ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmak istediği sırada suçüstü yakalandı.

İncelemede, şüphelilerin Uşak'ta 5 kuyumcuyu benzer yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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