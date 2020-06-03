Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi
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Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi

Uşak'ta yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi
03.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:00

Uşak'ta yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma-Helenistik Dönemi'ne ait sikke, kolye, yüzük gibi bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç. (36), işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

(Mine Tatay/İHA)

Kaynak: İHA

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