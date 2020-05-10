Uşak'ta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
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Uşak'ta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Uşak'ta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
10.05.2020 03:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 03:11

Uşak'ta çıkan tartışmada, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Uşak'ta çıkan tartışmada, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Şeref Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen V.Ş. ile İ.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ş. pompalı tüfekle İ.D'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.D. tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede suç işlediği silahla yakalandı.

Uşak'ta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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