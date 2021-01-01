Uşak'ta polisler yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'ta polisler yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı

01.01.2021 02:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:20
Uşak'ta polisler yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı

Uşak'ta polis ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı, havaların soğuması nedeniyle bazı hayvanlar battaniyeye sarıldı.

Uşak'ta polis ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı, havaların soğuması nedeniyle bazı hayvanlar battaniyeye sarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekiplerince kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Ekipler, soğuk hava şartları nedeniyle bazı bölgelerde sokak hayvanlarını battaniyelere sardı, yattıkları yerlere battaniye serdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Enis Arıkan Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Samet Aybaba Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta polisler yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:23:04. #1.15#
title