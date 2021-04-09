Uşak'ta polisin bir gününün anlatıldığı video sosyal medyada ilgi gördü
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Uşak'ta polisin bir gününün anlatıldığı video sosyal medyada ilgi gördü

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta polisin bir gününün anlatıldığı video sosyal medyada ilgi gördü

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve polis memuru Faruk Kırlı'nın bir gününün anlatıldığı video, sosyal medyada beğeni kazandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve polis memuru Faruk Kırlı'nın bir gününün anlatıldığı video, sosyal medyada beğeni kazandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan video, erken saatlerde mesaiye hazırlanan 30 yıllık polis memuru Faruk Kırlı'nın ailesiyle kahvaltısı ve eşinin uğurlamasıyla başlıyor.

Polis memurunun ekip arkadaşıyla mesaisinin anlatıldığı görüntülerde, olaylara ilişkin telsiz anonslarına yer veriliyor, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin çalışmalar ve denetimlerle sokak hayvanlarına ilişkin çalışmalar anlatılıyor.

Polis memurlarının olaylara müdahalesine ilişkin görüntülerin de yer aldığı çalışmada, geç saatte mesaiden çıkan bir sağlık çalışanının evine bırakılması ve ekip aracındaki diyaloglar da yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan çalışma, kısa sürede çok sayıda vatandaştan beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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