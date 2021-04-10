Uşak'ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

10 Nisan Polis Günü, Uşak'ta yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10 Nisan Polis Günü, Uşak'ta yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yapılan kutlamanın ardından kentin ulusal ve yerel basını, bazı emniyet mensuplarına plaket verdi.

Türk Polis Teşkilatı mensupları 10 Nisan günü 176. Yıl dönümü Uşak'ta çeşitlik etkinliklerle kutlandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen program, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakmasıyla başladı. Gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer yaptığı konuşmada, aziz millet önünde teşkilatın yüzünü ak eden kahraman polislerin polis gününü kutladı. Gezer, "Aslan kardeşlerim, insanlığın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde, mesai gözetmeksizin üstün bir gayret, engin bir sabır, asil bir fedakarlık ve ciddi bir disiplin anlayışıyla çalışıp aziz milletimizin önünde teşkilatımızın yüzünü bir kez daha ak eden siz kahramanlarımızın polis günü kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin gönlü şen, sağlıkları daim olsun. Sizlere, cefakar ailelerinize, sevdiklerinize ve sevenlerinize bin selam olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin, namerde muhtaç etmesin. Polis günümüz kutlu olsun" şeklinde konuştu. Program Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Ekipleri'nin yaptığı motorlu gösteriyle devam etti. Motor gösterisinin sonunda motosikletlerden açılan Türk Bayrakları, kutlamanın ilgi odağı oldu. Kutlama törenin ardından kentin ulusal ve yerel basın mensupları da İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Şube Müdürleri ve bazı komiserlere plaket verdi. İhlas Haber Ajansı Uşak İl Temsilcisi Köksal Kılınç, Asayiş Şube Müdürü Necip Çeltikçi'ye plaket ve onur belgesi sunarak, bu zamana kadar verdikleri emek ve çalışmalar için teşekkür etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı