Uşak'ta polis bayramı böyle kutladı UŞAK Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokak sokak gezerek çocuklara marş ve şarkılar çaldı.

UŞAK Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokak sokak gezerek çocuklara marş ve şarkılar çaldı. Ekipler, bugün doğum günü olan 7 yaşındaki Büşra'nın evine gidip, pasta ile doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evden çıkamayan çocuklar için sokak sokak gezere kutlarken, doğum günü olan çocukları da tespit etti. Adres adres dolaşarak çocukların doğum gününü kutlayan ekipler, pastaların üzerindeki mumları çocuklara ve ailelerine üfletti. Kentte doğum günü olan çocuklardan 7 yaşındaki Büşra da anne ve babasına "Doğum günüme kimse gelmeyecek mi?" diye sorduğu sırada polisler sirenler çalarak sokağına girdi. Polis ekiplerinin getirdiği pastayı gören Büşra büyük mutluluk yaşadı. Bir polis memuru "Büşra sen kimsesiz değilsin biz varız" dedi. Mutluluk gözyaşları döken Büşra daha sonra dilek tutup, pastasını üfledi.

Kaynak: DHA