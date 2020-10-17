Son dakika haberleri! Polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı
17.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:01
Son dakika gündem haberi: Uşak'ta polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.
Uşak'ta polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru K.İ. yönetimindeki ekip aracıyla, O.B. kontrolündeki 64 NA 257 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 3. Alperen Sokakla, 5. Alperen Sokak kesişiminde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle polis aracı devrilerek park halindeki 64 DT 145 plakalı başka bir otomobile çarptı.
Kazada, ekip aracının sürücüsü ve araçtaki polis memuru G.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık