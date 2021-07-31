Son dakika 3. sayfa: Park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak - Afyonkarahisar karayolu Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Uşak istikametine 64 AAP 694 plakalı otomobille seyir halinde olan Şadi Kılınç, park halindeki 03 ACC 054 plakalı kamyonun römorkuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından Kılınç'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Son dakika 3. sayfa: Park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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