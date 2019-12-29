Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı
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Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı

Uşak'ta park halinde bulunan 2 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarak hasar gördü.

29.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:03
Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı

'ta park halinde bulunan 2 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarak hasar gördü.


Yangın Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, oto galeri sahibi Mustafa A.'ya ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler o esnada yanan otomobilin yakınında bulunan başka bir otomobile sıçradı. Mahalleli otomobillerden çıkan alevleri fark ederek ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 otomobilde de maddi hasar oluştu.


Öte yandan otomobil sahibi Mustafa A. ekiplerinin geç geldiğini iddia etti. ekiplerinin ise konuyla ilgili araştırmaları tamamlamalarının ardından gerekli açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacakları öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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