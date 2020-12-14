Uşak'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

14.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:32
Uşak'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Uşak'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ulubey ilçesinden Karahallı yönüne giden Hüseyin Yılmaz'ın kullandığı 64 AAR 162 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Çağlar Altın idaresindeki 64 EU 997 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Yılmaz, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

İlgili Haberler

Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Nilgün Belgün Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:34:35. #1.15#
title